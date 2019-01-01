بريندان رودجرز يقترب من العودة إلى البريميرليج

مدرب ليفربول السابق رودجرز يقتربم ن العودة إلى إنجلترا مرة أخرى من بوابة ليستر سيتي.

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب بريندان رودجرز من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة من بوابة نادي ليستر سيتي.

وكان رودجرز قد حقق نتائج إيجابية مع سيليتك الأسكتلندي مؤخرًا، مما جعله مطلوبًا في الساحة الإنجليزية مرة أخرى.

وكشفت عدة مصادر صحفية على رأسها شبكة سكاي سبورتس أن المفاوضات بين ليستر سيتي ورودجرز في مراحل متقدمة.

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضافت سكاي أن مدرب ليستر سيتي الحالي كلود بويل فقد ثقة الإدارة، وهي الآن في إطار البحث عن مدرب جديد.

وكان بريندان رودجرز قد حقق وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2014، حين كان على رأس العارضة الفنية لنادي ليفربول.

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يذكر أن ليفربول كان قد أقال رودجرز في موسم 2015 – 2016 لسوء النتائج، وعين يورجن كلوب لخلافته.