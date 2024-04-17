بريق ميسي لا يكفي .. تعديلات غريبة على قوانين الدوري الأمريكي لجذب المشاهدين!

3 قواعد جديدة تمنع إهدار الوقت في المباريات

يستهدف مسؤولو الدوري الأمريكي لكرة القدم، تنفيذ تعديلات جديدة على قوانين اللعبة الهدف منها جعل المسابقة أكثر جاذبية للاعبين والجمهور.

وكشفت صحيفة "آوليه" أنه ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع، ستعتمد المباريات قواعد جديدة للعبة، بهدف جعل المباريات أكثر ديناميكية وتقليل وقت التوقف قدر الإمكان.

وأوضحت، أن إحدى التعديلات الجديدة تتعلق بقاعدة علاج اللاعبين، حيث سيقوم الحكم بإيقاف اللعب حال سقوط أي لاعب بداعي الإصابة وإذا ظل على الأرض لأكثر من 15 ثانية، سيتدخل الفريق الطبي لتقييم اللاعب واصطحابه ليبقى خارج الملعب دقيقتين على الأقل.

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وأضافت: "تشمل الاستثناءات من قاعدة العلاج خارج الملعب حالات إصابات الرأس المحتملة وإصابات حراس المرمى والأحداث الطبية الخطيرة والأخطاء التي تؤدي إلى بطاقات صفراء أو حمراء".

ومن أجل الحفاظ على وقت اللعب، سيتم تنفيذ قاعدة الاستبدال المحددة بوقت، والتي تنص على أنه يجب على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب من أي نقطة خلال مدة أقصاها 10 ثوانٍ، وإذا لم يمتثل، فسيتعين على البديل الانتظار لمدة دقيقة إضافية قبل الدخول عندما تتوقف اللعبة مرة أخرى.

وبهذه الطريقة، سيلعب الفريق الذي يستهدف إضاعة الوقت بالتغييرات لمدة دقيقة كاملة منقوصًا، وسيتم استثناء فقط حالات الإصابات وتغييرات حراس المرمى.

وتأتي هذه التعديلات في ظل الثورة التسويقية التي يقوم عليها مسؤولو الدوري الأمريكي من أجل جذب المشاهدين، وذلك بعد التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.