تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي

SHAHID

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب الصحفي التركي أكرم كونور، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، إن المهاجم الفرنسي يجذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى في الدوري الأمريكي ودوريات أوروبا.

ولا يعيش بنزيما فترة جيدة مع اتحاد جدة حاليًا، خصوصًا بعد تراجع مستوى الفريق محليًا إذ يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، بخلاف وداعه كأس العالم للأندية 2023 من الدور الثاني بالهزيمة أمام الأهلي المصري (1-3).

وإذا كان رحيل بنزيما حلًا لأزمته في السعودية، قد يكون أيضًا بمثابة انفراجة لاتحاد جدة الذي سيسعى لتدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية في الانتقالات الشتوية الجارية لتحسين موقفه أمام الجماهير الغاضبة.

وحال عودة بنزيما إلى أوروبا، فإنه سيجد نفس البيئة التي نشأ فيها والملاعب التي تألق من خلالها حتى وصل إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وإذا ذهب إلى الولايات المتحدة سيجد منافسة قوية مع أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز وبوسكيتس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن بنزيما سجل 12 هدفًا وصنع خمسة آخرين، خلال 20 مباراة خاضها مع العميد في مختلف البطولات حتى الآن.

SHAHID