بريق "الوحش بونو" يجذب اهتمام صحف إسبانيا .. ويحرج كريم بنزيما!

الحارس المغربي أقحم الهلال بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

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تلقى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، إشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية وخصوصًا الإسبانية، في ظل الأداء المثالي الذي يقدمه مع الزعيم هذا الموسم.

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وانتقل بونو إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، حيث شارك مع الفريق في 40 مباراة في جميع المسابقات، خرج خلالها بشباك نظيفة في 20 مناسبة، وبلغ معدل 0.6 هدف في المباراة الواحدة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا تحت عناون "الوحش بونو" تحدثت خلاله عن وصول بونو إلى أفضل نسخة ممكنة مع الهلال السعودي، حيث أشارت إلى أن الحارس المغربي أعاد اكتشاف نفسه في السعودية بعدما رحل عن إشبيلية من أجل البحث عن "سلامته العقلية والنفسية".

وقالت الصحيفة: "يقدم بونو موسمًا تاريخيًا على عكس كريم بنزيما، الذي يتذوق مرارة موسم بدون ألقاب ويعيش في مشاكل غير رياضية بعد عام واحد من فوزه بجائزة الكرة الذهبية كفائز جديد".

وأشارت إلى أن الحارس المغربي سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث كان سببًا رئيسيًا في تحقيق الفريق للسلسلة الذهبية، المكونة من 34 انتصارًا على التوالي و42 مباراة بدون هزيمة، والتي هنأه بها ناديه السابق إشبيلية.

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وأوضحت "آس" أن بونو طبق بالفعل الحكمة التي تقول "اذهب بعيدًا لتجد نفسك"، حيث كان الحارس المغربي قد وعد بكتابة التاريخ في الدوري السعودي، وبالفعل نجح في ذلك، حتى أن المباراة الوحيدة التي خسرها الهلال كانت في غياب ياسين بونو، إذ اعتمد المدرب جورج جيسوس على حارسه المحلي محمد العويس في مباراة حسمها العين الإماراتي بنتيجة (4-2) وكسرت سلسلة الزعيم.

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