فيديو | أفضل لاعب سعودي وأجنبي؟ إجابة صادمة من بريجوفيتش

مهاجم الاتحاد يختار كذلك أصعب لحظة مع العميد

أجرى ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد السعودي حوارًا سريعًا مع برنامج "الدوري مع وليد" المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، وقد اختار خلاله أفضل لاعب سعودي وأجنبي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المهاجم الصربي عاد لارتداء قميص العميد هذا الموسم بعد استبعاده من قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وقد أكد أنه يطمح لتحقيق النجاح هذا الموسم خاصة مع توفر العوامل المساعدة على ذلك في النادي.

بريجوفيتش أكد أنه وصل للاتحاد في ظروف صعبة، موضحًا "انضممت للفريق وكان وضعه صعبًا جدًا، لقد كان في المراكز الأخيرة من جدول الترتيب، تحسنت النتائج كثيرًا في الستة أشهر الأولى لي مع الفريق، حتى أننا وصلنا نهائي الكأس".

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بريجوفيتش اختار خسارة نهائي الكأس كأسوأ لحظات مسيرته مع الاتحاد، بقوله "أسوأ لحظاتي وأصعبها مع الاتحاد كانت خسارة نهائي الكأس أمام التعاون، قمنا بعمل جيد خلال الـ6 أشهر السابقة لكننا خسرنا في الدقائق الأخيرة من المباراة".

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وأجاب صاحب الـ30 عامًا بشكل صادم حول سؤال حول أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، إذ قال "أفضل لاعبي أجنبي هو أنا، تريد أسماءً أخرى؟ لا، أريد الاحتفاظ بالأفضلية لنفسي".

#الدوري_مع_وليد | بريجوفيتش - لاعب نادي #الاتحاد: لا أعلم ماذا سيكون عملي لو لم أكن لاعب كرة ربما في المجال العقاري.. أفضل لاعب سعودي هو فهد المولد وأنا أفضل لاعب أجنبي.#SBC pic.twitter.com/iR3vtxYIWc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 20, 2020

وعن أفضل لاعب سعودي قال "أختار فهد المولد، فهو لاعب كبير ومميز".