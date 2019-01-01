ضربة لهجوم الاتحاد قبل مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

من المتوقع غيابه عن لقاء الوحدة مساء اليوم السبت

ماجد جزر

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد تعرض المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش للإصابة في مران الفريق الأخير قبل خوض مباراة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يواجه الوحدة على ملعب الأخير ووسط جماهير في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض العملاق الصربي للإصابة في مران اليوم بعد شعوره بشد عضلي ومن المتوقع غيابه عن لقاء الوحدة مساء اليوم السبت.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل في الميركاتو الشتوي، إلا ان مصادر مقربة من النادي نفت هذه التقارير وأكدت على رغبة اللاعب في البقاء.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، جمعهم من 6 مباريات.

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يُذكر أن بريجوفيتش كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد يناير الماضي قادما من باوك سالونيكا اليوناني، بعقد يمتد حتى 2023.