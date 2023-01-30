برونو هنريكي: رونالدو هدافًا للدوري؟ رومارينيو سيحصد اللقب!

لاعب وسط الاتحاد يتحدث عن انضمام النجم البرتغالي للنصر

Shahid

أكد برونو هنريكي نجم وسط الاتحاد أن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية للتطور رياضيًا ولفت أنظار العالم لمدى تطور الرياضة وكرة القدم في البلاد.

وأشاد هنريكي بالنجم البرتغالي موضحًا أنهم فرضوا عليه رقابة قوية ودفعوه للعودة إلى منطقة الوسط كثيرًا للحد من خطورته خلال مواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وأضاف لصحيفة UOL "رغم تقدمه بالعمر إلا أن رونالدو يبقى لاعبًا مختلفًا تمامًا، لقد تعاملنا معه بحذر كبير خلال مواجهة النصر. نجحنا في تحييده تمامًا بإجباره على العودة لوسط الملعب. تشرفت باللعب ضده فهو أحد أفضل لاعبي تاريخ كرة القدم وكنت سعيدًا كذلك بالفوز المهم في السوبر".

تابع حول قدوم اللاعب للدوري السعودي "لم أتخيل وصول كريستيانو للدوري السعودي، هذا دليل على ما تفعله الحكومة السعودية للرياضة في السنوات الأخيرة، هم يستثمرون في الرياضة بشكل كبير، لقد نجحوا مثلًا بتنظيم سباق الفورميولا وان. جلب رونالدو إلى هنا هدفه إبراز الدوري السعودي للعالم وهو أمر مثير للاهتمام بالطبع".

هنريكي سُئل إن كان النجم البرتغالي سيفوز بلقب هداف الدوري، فأجاب "الفرصة ستتاح لرونالدو لإحراز الكثير من الأهداف، لأنه سيكون الخيار الأول في تسديد ركلات الجزاء والكرات الثابتة الطبع، لكن أن يكون الهداف؟ لا أعلم، سيقوم بعمل جيد هنا بالتأكيد ومن الجيد أن تكون قادرًا لإظهار قوة وتطور الكرة السعودية للعالم. آمل ألا يُسجل أهدافًا أكثر من مهاجمينا وأتوقع أن يُتوج رومارينيو بلقب الهداف".

يُشار إلى أن النجم صاحب الـ37 عامًا لعب مباراتين مع النصر، واحدة ضد الاتفاق في الدوري والأخرى أمام الاتحاد في السوبر، ولم يُسجل بهما أي بصمة سواء هدف أو تمريرة حاسمة.

Shahid