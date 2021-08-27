برونو فيرنانديش ينسب الفضل لنفسه في عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد!

دور كبير؟

نسب برونو فيرنانديش الفضل في عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لنفسه، خلال ترحيبه بالدون داخل أولد ترافورد.

وكان مانشستر يونايتد قد دفع 23 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع رونالدو من يوفنتوس، في صفقة هزّت العالم كله.

فيرنانديش انضم للمانيو منذ عام ونصف، وخلال تلك الفترة كان النجم الأول لكتيبة أولي جونار سولشاير، ويبدو أن تأثيره امتد لخارج الملعب.

اللاعب البرتغالي كتب تغريدة رحب فيها برونالدو في مانشستر يونايتد وكتب فيها "الوكيل برونو؟" في إشارة لدوره بهذه الصفقة.

وبعد ذلك كتب فيرنانديش "مرحبًا بعودتك إلى المنزل" مع العلامة التي تشير إلى أفضل لاعب في التاريخ.

مانشستر يونايتد "يخطف" رونالدو بقيمة غير متوقعة

لم يكتف صاحب الـ26 عامًا بهذه التغريدة، بل وضع أخرى لصورة كاريكاتير له وهو طفل بقميص رونالدو يشاهده في التلفاز، والآن باتا يتزاملان في اليونايتد وكتب "لا تتوقف عن الحلم".

ويعد رونالدو هو الصفقة الثالثة التي يعقدها مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد ضم رافاييل فاران وجادون سانشو.

أولى المباريات التي يتوقع أن يشارك فيها الدون بالقميص الأحمر ستكون أمام نيوكاسل يونايتد بعد العودة من التوقف الدولي.