برونو فيرنانديش يفاجئ السعودية بتصريحاته عن خلافته لنيمار في الهلال

قائد البرتغال ومانشستر يونايتد يعلق على العروض السعودية..

SHAHID

بينما يكون غالبية النجوم حاسمين في مثل هذه المواقف ويقومون حتى بنفي أخبار إمكانية رحيلهم وإن كانت صحيحة إلى أن تكون رسمية، كان البرتغالي برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، مختلفًا عند سؤاله عن العروض السعودية.

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بعض الإعلاميين والتقارير السعودية وضعت مؤخرًا اسم البرتغالي في قائمة أهداف نادي الهلال السعودي، لتعويض إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتهى موسمه بشكل رسمي، جراء تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، والبعض زعم أن العرض قد يصل لـ100 مليون يورو.

حول العروض السعودية، خرج فيرنانديش بتصريحات خلال مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده، نقلها عنه موقع "90 min"، بدى خلالها غير حاسمًا في مسألة بقائه مع الشياطين الحمر، إذ قال: "أن تكون لاعبًا مرغوبًا به من عدة أندية فهو أمر جيد، بغض النظر عن الدوري الذي يستهدفك أو اسم النادي، لكن حاليًا أنا تركيزي منصب على البرتغال ومانشستر يونايتد، وسعيد هنا، فمع المنتخب نعيش لحظات جيدة للغاية حاليًا، أما مع النادي فلم نبدأ بالطريقة التي رغبنا بها، لكنني لا أفكر فيما سيحدث على المدى البعيد".

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وأضاف: "أنا لا ألتفت كثيرًا لشائعات سوق الانتقالات، بل هي أشياء أريد أن تختفي تمامًا من العالم، وإلى أن يأتيني عرض ملموس، لا يهمني كل ما أقرأه، فمن السهل أن تنتشر الشائعات في أوقات الانتقالات عبر الصحافة، لذلك أفضل التركيز على أهدافي".

جدير بالذكر أن عقد صاحب الـ29 عامًا مع النادي الإنجليزي ممتد لنهاية موسم 2025-2026، وقد شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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