برونو فيرنانديش يشتبك مع سولشاير بسبب مورينيو!

الأمور ليست على ما يرام في أولد ترافورد..

تركت الهزيمة الساحقة التي مُنيّ بها مانشستر يونايتد على يد توتنهام بستة أهداف لهدف في أولد ترافورد، آثارًا سلبية ضخمة على الشياطين الحمر، أهمها كان شجارًا نشب بين برونو فيرنانديش ومدربه أولي جونار سولشاير.

ورغم البداية الجيدة لليونايتد بإحرازه لهدف من ركلة جزاء عبر فيرنانديش، إلا أن السبيرز تمكن من التعديل والتقدم، قبل أن يتم طرد أنتوني مارسيال لاشتباكه مع إيريك لاميلا وتنتهي آمال كتيبة سولشاير في العودة وتُضاعف كتيبة جوزيه مورينيو النتيجة.

سولشاير قام بإخراج فيرنانديش بين الشوطين وحلّ محله البرازيلي فريد، وبحسب تقارير من صحيفة "ميرور" فإن الغضب كان واضحًا على البرتغالي ليس بسبب التبديل فقط، بل بسبب تكتيك مدربه النرويجي.

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أحد المسؤولين في مانشستر يونايتد قال لميرور عن الواقعة "لم يكن يمكنك إلا سماع فيرنانديش (بين الشوطين)، كان من الواضح أنه في حالة من الغضب، كان مثل الرعد عندما تواجد في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس".

وتابع "لقد لام على زملائه واتهمهم بعدم التمسك بفخر باسم مانشستر يونايتد، ظل يصرخ ويقول: المفترض أن نكون مانشستر يونايتد، لا ينبغي أن يحدث هذا".

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كما أضاف "كان من الواضح أيضًا أن المدير الفني تعرض للهجوم من فيرنانديش بسبب التكتيكات التي اعتبرها خاطئة، كان هناك أصوات مرتفعة أيضًا، لكن صوت فيرنانديش كان يحمل القوة الرئيسية".

عمومًا، تُشير أغلب التوقعات من الصحف إلى أن أيام سولشاير في مانشستر باتت معدودة، فالإدارة لن تتردد في إقالته حال استمرار أداء الفريق السلبي بالأسابيع المقبلة، مع طرح أسماء ريان جيجز وماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري لخلافته.

ووجبت الإشارة إلى أن فيرنانديش البالغ من العمر 26 عامًا هو أحد الشخصيات القيادية منذ أن كان في سبورتينج لشبونة، لذلك فمن المفهوم أن يخوض مثل هذه الاشتباكات مع المدرب واللاعبين ويحثهم على عملٍ أفضل.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد فاز فقط في مباراة واحدة من ثلاث في افتتاح البريميرليج وكان الانتصار اليتيم بصعوبة بالغة من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة على برايتون، فيما هُزِم على يد كريستال بالاس وتوتنهام بأولد ترافورد.