برونو فيرنانديز يؤكد: لدي أحلام أريد تحقيقها ولكن!

العجلة ليست الحل المناسب..

أكد برونو فيرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة، أن لديه أحلامًا كثيرة ليحققها في عالم كرة القدم، ولكنه عاد وشدد على أنه غير متعجل في الرحيل عن الفريق البرتغالي.

اسم فيرنانديز كان قد اقترن بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في آخر السنوات، وكان مانشستر يونايتد هو الأبرز والأقرب للظفر بخدماته، لكن عاد اللاعب في قرار وفضّل الاستمرار في لشبونة.

آخر العروض كانت من توتنهام هوتسبيرز، حيث كشف فريديركو فارانداس، رئيس سبورتينج لشبونة، عن وصول عرض له بقيمة 65 مليون يورو في الصيف الماضي، ولكن في النهاية رفضه الدولي البرتغالي.

صاحب الـ 25 عامًا شارك مع منتخب البرتغال في الفوز على ليتوانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وأجاب على تساؤلات الصحافة الكثيرة حول مستقبله بشأن رحيله في يناير.

"لست قلقًا على الإطلاق. منذ عام 2016، كان هناك العديد من الحديث عن رحيلي المحتمل، نعم لديّ أحلامًا لأحققها، ولكن لا حاجة لي لإجباري على ترك سبورتينج لشبونة."

ويعيش فيرنانديز فترة مميزة له داخل سبورتينج لشبونة، حيث سجل تسعة أهداف حتى الآن خلال مشاركته في 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، ويبدو وأن اللاعب مرتبط عاطفيًا للغاية بالفريق العاصمي.

فقد عبّر عن حبه للفريق البرتغالي بقوله "أشعر بالحب هنا، وإذا اضطررت إلى المغادرة، فآمل أن أترك ذكريات طيبة خلفي.".

يذكر أن فيرنانديز قد يكون هدفًا شتويًا لمانشستر يونايتد والذي يسعى لدعم منتصف ميدانه بسبب إصابات بول بوجبا ورغبته في الرحيل إلى جانب احتمالية مغادرة نيمانيا ماتيتش عن صفوف ملعب الأولد ترافورد.