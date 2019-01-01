برونو فيرنانديز: أحب طريقة لعب ليفربول أكثر من مانشستر سيتي

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كشف برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة، أنه يحب طريقة لعب ليفربول أكثر من نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

فيرنانديز ارتبط كثيراً بالانتقال للبريميرليج هذا الموسم، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي ويونايتد بضمه.

اللاعب تحدث لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن إعجابه بليفربول، قبل مواجهة الفريق مع توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال فيرنانديز:"أحب طريقة لعب ليفربول أكثر من سيتي، لأنه مباشر وهجومي بشكل أكبر، ربما أقل تنظيماً ولكنه اكثر إثارة".

وأضاف:"عندما لا تكون الكرة معهم يصبحون في حالة رغبة شديدة من اجل استرجاعها".

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وتابع:"سيتي بدون كرة يمتلك أفضلية كبيرة ويمكنهم تضييق الخناق على أي منافس، ولكن في ليفربول الأمر يتعلق بالجوانب الفردية خاصة في خط الوسط".

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً، نجح في تسجيل 32 هدف وصناعة 18 مع لشبونة بجميع البطولات هذا الموسم.