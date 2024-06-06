"هذا أكثر ما يسعدني" .. برونو جيماريش يعلق على ارتباط اسمه بمانشستر سيتي وآرسنال

100 مليون إسترليني تحسم الصفقة بشكل نهائي

أعطى البرتغالي برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل، تلميحًا بشأن مستقبله في ظل العروض الكثيرة التي وصلته لضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

جيماريش مرتبط بعقد مع نيوكاسل الإنجليزي، يمتد حتى صيف 2028، وتمتد صلاحية الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، دون الدخول في أي مفاوضات مع ناديه.

وقال برونو جيماريش في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "مستقبلي؟ أنا متعاقد مع نيوكاسل، وأنا سعيد للغاية. لا أعرف ما الذي سيحدث مع اللعب المالي النظيف، لكن يمكنني أن أقول إنني سعيد للغاية".

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وأضاف: "من الجيد أن أرى اسمي مرتبطًا بالأندية الكبيرة، فهذا يعني أنني أقوم بعملي بشكل جيد.. لكنني لست قلقًا - أنا سعيد في نيوكاسل. سنرى ما سيحدث".

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت بين برونو جيماريش والانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وأشارت إلى أنه اتفق على كافة البنود الشخصية مع إدارة السيتزينز، ويبقى فقط التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل لحسم الصفقة.

وتضاءلت فرص باريس سان جيرمان وآرسنال في الظفر بتوقيع النجم البرتغالي، حيث اتفق وكلاءه مع مانشستر سيتي، حيث ستكون قيمة الصفقة مماثلة أو مقاربة لقيمة الشرط الجزائي في عقده.