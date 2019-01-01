قائد النصر السابق يقترب من الوكرة القطري

لاعب نابولي السابق أوفيني دخل في قائمة اهتمامات نادي الوكرة القطري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية قطرية أن المحترف البرازيلي برونو أوفيني قائد فريق النصر السعودي السابق أصبح قريبًا من التواجد في أحد أندية الدوري القطري الموسم المُقبل.

أوفيني انتهى عقده مع النصر ورفضت إدارة سعود آل سويلم رئيس العالمي السابق تجديد تعاقده مع الفريق، ليرحل عقب مسيره خاصة مع الفريق.

لاعب نابولي السابق أوفيني دخل في قائمة اهتمامات نادي الوكرة القطري للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.

تنظيم وأجواء مثالية في كأس أمم إفريقيا...لكن مشكلًا واحدًا ليس بيد الكاف عكّر صفوها حتى الآن، فما هو؟ 🤔



من رجل دور المجموعات؟ 🤩



🤦‍♂️ومن كان صاحب أكبر سقطة في البطولة حتى الآن؟ #YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/djkJHdgsE6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

تقارير قطرية قالت أن اللاعب وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في الساعات الأخيرة للتفاوض مع النادي القطري على تفاصيل عقده.

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البرازيلي انتقل لنادي النصر في صيف 2016، قادما من نادي نابولي الإيطالي، حيث انتهى عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

يُذكر أن أوفييني 28 مباراة رفقة النصر الموسم المنصرم، بواقع 2520 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط.