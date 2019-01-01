بروسيا دورتموند يفقد خدمات رويس وألكاثير ضد إنتر

نادي بروسيا دورتموند يعلن عن غياب الثنائي ماركو رويس وباكو ألكاثير عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بروسيا دورتموند عن غياب الثنائي ماركو رويس وباكو ألكاثير عن مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن رويس لن يكون مع الفريق في المباراة ولم يسافر لمدينة ميلانو.

وذكر النادي أن باكو ألكاثير سيغيب عن المباراة هو الآخر بسبب مشكلة عضلية يعاني منها في الفخذ بالوقت الحالي ولم يحدد فترة غيابه.

الكشف عن سبب استبعاد سانشو من مواجهة بروسيا دورتموند ومونشنجلاباخ

ولم يذكر بروسيا دورتموند سبب غياب رويس عن المباراة، لكن اللاعب كان يعاني من المرض خلال الأيام الماضية ويبدو أنه اشتد عليه مؤخرًا.

ويحل بروسيا دورتموند ضيفًا غدًا على نظيره إنتر في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يتصدر المجموعة بالتساوي مع برشلونة برصيد أربعة نقاط لكل فريق بينما يملك إنتر نقطة وحيدة.