بروزوفيتش قبل استضافة دورتموند: لا بديل لإنتر سوى الفوز

اللاعب الكرواتي يكشف عن دوره التكتيكي في غياب سينسي

شدد لاعب وسط إنتر مارسيلو بروزوفيتش على ضرورة تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، في سهرة الأربعاء التي سيستضيفها ملعب "جوسيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وأشار كذلك إلى أنه سيفتقد شريكه على الدائرة ستيفانو سينسي، الذي سيغيب عن مباراة الغد، وعنه قال "سينسي أفضل لاعب في إنتر لعبت معه، والشيء الرائع بحق أن الإدارة جلبت العديد من اللاعبين ذوي الخبرة".

وأضاف "من المؤكد أننا أقوياء الآن، وغدًا سنكون على موعد مع مباراة مهمة للغاية، ولأننا سنلعب على ملعبنا، سنلعب من أجل الفوز ولا شيء آخر".

وتابع "طريقة لعبي لن تتغير كثيرًا بدون سينسي، علي فقط أن أفعل شيئًا، ربما تكون الأمور أكثر صعوبة بدونه، لكننا لن نتنازل عن الفوز".

هل تعلم ما هو المشترك بين هؤلاء الأساطير الأربعة؟ 👀



جميعهم لم يصلوا إلى نصف نهائي الليبرتادوريس من قبل! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/05I62otNTK — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

وختم "ما زالت بحاجة لتحسين نفسي في الأدوار الدفاعية، ينبغي علي أن أكون أكثر تركيزًا، وقد أخبرني المدرب بذلك، سأحاول أن أكون درعًا للدفاع، وأعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، ربما أخسر الكرة بسهولة في بعض الأحيان، لذا سأكون أكثر تركيزًا".