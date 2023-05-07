بروتوكول أم عودة العلاقات؟ رسالة من برشلونة إلى ريال مدريد بعد الفوز بالكأس

لم يتخل نادي برشلونة عن البروتوكولات والروح الرياضية وهنأ منافسه ريال مدريد على تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا؛ في بادرة ربما تفتح باب التكهنات لعودة العلاقات بين الناديين.
وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه بعد فوزه على أوساسونا 2-1، أمس السبت.
وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر عقب تتويج ريال مدريد: "تهانينا لريال مدريد، بطل كأس ملك إسبانيا".
خطوة برشلونة ليست جديدة بل اعتادت عليها فرق الليجا بتهنئة بعضهم سواء بتتويج محلي أو أوروبي؛ لكنها الآن تحت المنظار نظرًا للعلاقة المتوترة بين كبيري إسبانيا مؤخرًا.
وبدأ خلاف بين برشلونة وريال مدريد منذ إعلان الأخير عن ظهوره في مقاضاة برشلونة في قضية المدفوعات المالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا.
استمر الخلاف بين الجانبين وأشعله تصريحات لرئيس برشلونة جوان لابورتا يتهم فيها ريال مدريد بأنه نادي النظام منذ فرانكو؛ ليرد نادي العاصمة الإسبانية بفيديو عن علاقة برشلونة بالجنرال الراحل لتزداد الأزمة.
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