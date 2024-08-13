"لا يوجد دعم" .. برنامج الاستقطاب يصدم عددًا من الأندية بينها "كبير الرياض"

صدمة كبيرة قبل أيام من انطلاق دوري روشن السعودي

صدم برنامج الاستقطاب، الذي يرأسه سعد اللذيذ، عددًا من أندية دوري روشن السعودي بإبلاغهم بعدم وجود أي دعم مالي لهم هذا الموسم للقيام بصفقات في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خطاب وجهه البرنامج إلى عدد من الأندية لإيصال تلك الرسالة لهم ولمطالبتهم بالاعتماد على ميزانياتهم الخاصة في الميركاتو، وذلك وسط ترقب وجدل كبير في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول الميزانيات المخصصة لأندية دوري روشن لدعم صفوفها، خاصة مع بقاء أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد.

الصحيفة أفادت أن أندية التعاون والفيحاء والاتفاق وضمك والشباب أكدت تلقيها ذلك الخطاب، وقد تحدث مصدر من النادي العاصمي الذي يصف نفسه دومًا بـ "كبير الرياض"، مثلما حدث في الإعلان عن صفقة عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا للرياضية غياب الدعم هذا الموسم وأن البرنامج لن يتكلف حتى ضم بديل للمدافع المغربي رومان سايس الذي انتهت إعارته وعاد إلى ناديه السد القطري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي الفتح أكد للرياضية أن الميزانية مازالت غير واضحة، فيما وصف الخليج الأمور بالغامضة والصعبة جدًا مرجحًا عدم وجود ميزانيات هذا الصيف، فيما أكد ناديي الوحدة والقادسية أن الميزانية النهائية لم تصل بعد.

يُشار إلى أن الهلال والأهلي لم يتعاقدا مع أي لاعب أجنبي هذا الصيف، فيما اكتفى النصر بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو وكان الاتحاد هو المستفيد الأكبر بالتعاقد مع الثلاثي موسى ديابي وحسام عوار وبريدراج رايكوفيتش.