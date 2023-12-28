برناردو سيلفا يكشف عن أكثر الأشياء جنونًا التي قام بها جوارديولا

مجازفة كبيرة من جوارديولا...

فجر برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن أكثر الأشياء جنونًا التي طلبها منه بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، في سباق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "A Bola" البرتغالية: "الشيء الأكثر جنونًا الذي قام به جوارديولا، هو اللعب كظهير أيسر في مباراة آرسنال أمام ساكا، لم يكن الأمر سهلًا لقد كانت مباراة مليئة بالضغط، لقد كانت مباراة صعبة لو كنا خسرنا أو تعادلنا لخرجنا من المنافسة على لقب الدوري".

ونجح مانشستر سيتي، في الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة جعلت أبناء المدرب جوارديولا، يحافظون على حظوظهم في تحقيق لقب الدوري، الذي فازوا به في نهاية المطاف على حساب الفريق اللندني.

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وأضاف برناردو في تصريحاته: "إن خوض تلك المباراة ضد أحد أفضل الأجنحة في الدوري، ستكون ضمن اللحظات التي سأتذكرها للأبد في مسيرتي، لقد أحببتها حقًا لقد كان تحديًا كبيرًا ولكني أحببته".

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد، يوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، في سباق سيتي للحفاظ على لقبه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي.