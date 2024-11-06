كلمات قوية من نجم السيتي..

تحدث برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي عن خسارة فريقه الثقيلة أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة (4-1) مساء أمس الثلاثاء على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم السيتي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق فيل فودين، إلا أن لشبونة عاد بـ4 أهداف وضعته في وصافة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس بـ7 نقاط.

وقال سيلفا، في مقابلة مع "TNT Sports" عقب المباراة: "نحن في مكان مظلم بعض الشيء، يبدو أن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ".

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وأضاف: "حتى عندما نلعب بشكل جيد لا نسجل فرصنا، ونستقبل أهدافًا بسهولة، لذلك نحتاج إلى النظر إلى الداخل للتحقق مما لا نقوم به بشكل جيد والتحسن بسرعة كبيرة، وإلا سيكون من الصعب العودة من هذه الخسائر".

وختم: "من الصعب العثور على أسباب لما يحدث، لا أتذكر أنه في 7 مواسم ونصف خسر هذا الفريق 3 مباريات متتالية (للمرة الأولى منذ أبريل 2018)، نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، نحتاج عودة المصابين".