برناردو سيلفا: لولا هذا التعديل لطردنا ريال مدريد من دوري الأبطال

دعم جماهير مانشستر سيتي لا يصدق

أكد البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه لم يستحق وداع دوري أبطال أوروبا بهذه الطريق أمام ريال مدريد.

وتحدث برناردو سيلفا في الحلقة الأخيرة من البودكاست الرسمي لمانشستر سيتي، قائلًا: "خرجنا من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد ولكن جماهيرنا كانت تصفق لنا بعد المباراة، لأنهم فهموا أننا قدمنا كل ما لدينا لنحاول الصعود، لكن هذه كرة القدم".

وأضاف: "لو تم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض في نسخة هذا الموسم، لكان من حقنا التأهل على حساب ريال مدريد. ودعنا البطولة بنفس الطريقة أمام توتنهام قبل بضع سنوات، وهذا هو السبب".

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وتابع برناردو سيلفا: "أفهم أنهم ألغوا هذه القاعدة. الآن تلعب الفرق بشكل أكثر انفتاحًا، لأن الفرق على أرضها كانت تلعب في السابق بعقلية عدم استقبال الأهداف وأعتقد أن هذا ليس جيدًا للعبة، الفرق الآن تتقاتل أكثر فيما بينها".

وأكد اللاعب البرتغالي أنه على الرغم من هذا الإقصاء، إلا أن جماهير السيتي دعمتهم على المجهود الذي بذلوه، قائلًا: "هذا الارتباط مهم جدًا للفوز بالألقاب، وهذا الدعم الذي نتلقاه من الجماهير أمر لا يصدق وقد ساعدنا كثيرًا في هذه المواسم السبعة للفوز بالعديد من الألقاب."

وتطرق برناردو للحديث عن مسيرته الناجحة مع السيتي منذ انضمامه للفريق في 2017، قائلًا: "إنه حلم يتحقق، لم أكن أتوقع أن أفوز بعدد كبير من الألقاب، الفوز بالدوري الإنجليزي أكثر من مرة هو الأصعب، لم أكن أطلب المزيد من النادي والموظفين والجماهير".

وختم: " الجماهير في كل مكان، ما يريدونه، هو أن يظهر الفريق الشغف والقتال من أجل ناديهم، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. نحن نحاول تمثيلهم بشكل جيد لأن كرة القدم بدون الجماهير لا شيء، إنهم يفهمون أننا حتى عندما نخسر نقدم كل ما لدينا".