برقم ضخم .. ريال مدريد ثاني أندية أوروبا ربحًا من مبيعات اللاعبين الشباب!

ريال مدريد حصل على مبلغ ضخم من عمليات بيع لاعبي الأكاديمية في آخر 10 سنوات.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني جني الأرباح الهائلة من بيع لاعبي الأكاديمية منذ موسم 2013-14، حيث يعد النادي الملكي ثاني أندية أوروبا ربحًا من مبيعات اللاعبين الشباب.

صحيفة "as" الإسبانية ألقت الضوء على تقرير استند إلى القيم التي تمت بها عمليات ريال مدريد عبر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وكشف أن النادي الملكي حصل على 386 مليون يورو من بيع لاعبي الأكاديمية.

هذا المبلغ يضع ريال مدريد في المركز الثاني من حيث أرباح عمليات انتقالات اللاعبين المتكونين في أندية أوروبا، خلف بنفيكا البرتغالي الذي جمع 543 مليون يورو.

فيما يأتي أياكس الهولندي في المركز الثالث بإجمالي مبيعات بلغ 376 مليون يورو، وفي المركز الرابع يأتي سبورتينج لشبونة البرتغالي بمبيعات بلغت 363 مليون يورو، فيما جاء موناكو الفرنسي خامسًا بمبلغ 327 مليون يورو.

ويعد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد حاليًا هو أكثر لاعب حقق أرباحًا اقتصادية لريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث جنى النادي الملكي 70 مليون يورو من صفقات بيعه إلى أندية مختلفة.