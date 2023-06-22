برقم خرافي.. خطة السعودية لتطوير كرة القدم النسائية

السعودية تخصص ميزانية من أجل تطوير القطاع النسائي

في سابقة كبرى، أعلنت إدارة الكرة النسائية للاتحاد السعودي لكرة القدم عن مشروع ضخم لدعم وتطوير الفرق والمنظومة كاملة في المملكة.

وتتخذ السعودية خطوات ملحوظة ومستمرة بخصوص تطوير ودعم الكرة النسائية، حيث أنشأت أول دوري ممتاز في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة ثمانية فرق.

وتوجت سيدات النصر بالنسخة الأولى على الإطلاق من البطولة، التي انطلقت في أكتوبر 2022 وانتهت في فبراير 2023، واستمرت على مدار 14 جولة.

وخصص الاتحاد السعودي لكرة القدم ميزانية ضخمة في مشروعه الجديد، تقدر بقرابة 50 مليون ريال سعودي (49,920,000 ريال على وجه التحديد وفقا لما أعلنته إدارة كرة القدم النسائية).

ويهدف البرنامج بصورة رئيسية إلى دعم وتطوير الفرق لضمان استدامة منظومة كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

4 أهداف رئيسية أعلنها الاتحاد السعودي وهم: تطوير المسابقات وإنشاء فرق الفئات العمرية وتطوير اللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

يذكر أن الموسم الجديد لكرة القدم النسائية السعودية سينطلق في أكتوبر المقبل، بالنسخة الثانية من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بمشاركة أكثر من 30 فريقًا.