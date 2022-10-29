برشلوني أم مدريدي؟ ياسر القحطاني يحب بنزيما ويرفض كورتوا

هداف الكرة السعودية المميز يراوغ داخل الملعب وخارجه

حير أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني متابعيه في تحدي على موقع "تيك توك" من خلال فيديو ظهر فيه عدد من نجوم العالم في شريط متحرك بسرعة يقف عشوائيًا وينتظر رد النجم السعودي عليه.

تحدي "اللاعب الذي أصوت له".. توقف في المرة الأولى عند البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وأفضل حارس مرمى في العالم هذا العام ليصدر القحطاني رد فعل سريعًا قال فيه: "لا!".

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بدأ التحدي من جديد ليقف الشريط عند البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني، فأومأ برأسه موافقًا وقال: "أحبه ولكن لا، هناك لاعب آخر في بالي".

ولكن القحطاني أشار إلى أنه ينتظر اسمًا بعينه كي يوافق عليه بشكل واضح، وهنا توقف التحدي عند كريم بنزيما الذي ابتسم القحطاني بوضوح حين ظهور صورته، وقال: "نعم.. هذا هو".

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ومن المرجح أن يكون القحطاني مشجعًا لنادي برشلونة وفق تكهنات الكثير من المتابعين، خصوصًا في ظل وصفه لحكم تقنية الفيديو "الفار" في مباراة إنتر ميلانو وبرشلونة بأنه "أعمى" إثر عدم احتساب ركلة جزاء في نهاية المباراة لصالح برشلونة بعد لمس كرة باليد بشكل واضح عن طريق الهولندي دومفريس، كما أن لديه تصريحات عديدة قال فيها إن أفضل لاعب في العالم من وجهة نظرة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي.