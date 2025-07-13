من أجل برشلونة .. راشفورد يرفض عرضًا مغريًا من السعودية

أين يلعب الإنجليزي الموسم المقبل؟

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن عرض من أحد أندية دوري روشن في السعودية لنجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يدخل المهاجم الإنجليزي في حسابات مدربه روبن أموريم للموسم المقبل، وتم وضعه ضمن قائمة من اللاعبين تضم أيضًا جادون سانشو وأليخاندرو جارناتشو وآخرين كمعروضين للبيع في ميركاتو صيف 2025.

وبحسب "موندو"، تقدمت عدة أندية سعودية كبرى لم يفصح التقرير عن هويتها بعروض للتعاقد مع راشفورد، ووصل العرض إلى 40 مليون يورو كما أفاد التقرير، ولكن اللاعب رفض العروض جميعها.

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وينتظر راشفورد بحسب التقرير حسم برشلونة لموقفه، إذ يرغب الدولي الإنجليزي في الانتقال لصفوف النادي الكتالوني، ولكن الأخير يضعه كأحد الخيارات لدعم مركز الجناح الأيسر مع لويس دياز عقب فشل صفقة نيكو ويليامز، ولكن يجب عليه أولًا توفيق أوضاعه الاقتصادية ليتمكن من تسجيل لاعبين جُدد.

وختم التقرير بأن راشفورد يريد أن يتم حسم مستقبله في أقرب وقت ومعرفة أين سيلعب الموسم المقبل في ظل خروجه الأكيد من حسابات ناديه الأصلي مانشستر يونايتد، مع إعطائه الأفضلية لبرشلونة على أي فريق آخر ساعي لضمه هذا الصيف.