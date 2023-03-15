برشلونة يُنفذ حيلة "باريس ومبابي" للتغلب على أزمة الديون!

برشلونة يكرر عملية باريس سان جيرمان لخطف مبابي!

ينوى نادي برشلونة السير على خُطى باريس سان جيرمان في التوقيع مع فيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي خلال الصيف القادم، للتغلب على الضائقة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

برشلونة مقيد ماليًا بسبب الديون التي تثقل كاهله، لكنه ينوي التحايل على الأمر بتطبيق خطة تعاقد باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي من موناكو في صيف 2017.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يبحث خيار "صيغة مبابي" التي طبقها باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، بعد أن دفع لبرشلونة الشرط الجزائي في عقد نيمار جونيور البالغ 222 مليون يورو، وقاموا بعد ذلك بضم نجم موناكو الناشئ، من خلال قرض لمدة عام مع عملية شراء إلزامية يتم تنفيذها في صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو وهكذا قام نادي الفرنسي بمراوغة قانون اللعب المالي النظيف.

مع اختلاف الظروف والقيمة والأطراف، يمكن لبرشلونة أن يطبق نفس الطريقة لنفس الغرض النهائي، حيث أن تأجيل دفع مبلغ 35 مليون يورو لموسم واحد سيسمح لبرشلونة بالتوقيع مع اللاعب البرازيلي.

يذكر أن قيمته السوقية تبلغ حوالى 14 مليون يورو، وخلال 38 مباراة مع فريق باراناينسي سجل ثماني أهداف وصنع ثلاثة آخرين.