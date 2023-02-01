برشلونة يُحرم من بديل بيليرين ومحاولة مع الفيفا لتسجيله!

صفقة برشلونة الشتوية مهددة بالفشل!

مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية لم يتمكن برشلونة من الإعلان عن ضم جوليان أروجو الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عامًا والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية بسبب مشاكل بيروقراطية.

وأفادت تقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني سيحاول إتمام انتقال لاعب لوس أنجلوس جالاكسي اليوم بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

برشلونة تعاقد مع أروجو لتعويض رحيل هيكتور بيليرين الذي انتقل إلى سبورتينج لشبونة، وجاءت صفقة البرسا مع لوس أنجلوس جالاكسي بالتعاقد مع اللاعب الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء يبلغ حوالي 5 ملايين يورو.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تدرب في إحدى أكاديميات برشلونة في الولايات المتحدة، حيث تقع مدينة كازا جراندي في ولاية أريزونا.

الجدير بالذكر أن جوليان لعب على المستوى الدولي مع الولايات المتحدة تحت سن الـ18 عامًا وأيضًا تحت الـ17 عامًا، ولعب مباراة وحيدة مع المنتخب الأول قبل أن يقرر تمثيل منتخب المكسيك.