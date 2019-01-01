برشلونة ينافس يوفنتوس على خدمات نجم زغرب

اللاعب محط أنظار عديد الأندية الكبرى

أشارت تقارير صحفية لوجود اهتمام من برشلونة ويوفنتوس بالتعاقد مع موهبة إسبانيا ودينامو زغرب داني أولمو بعد تألقه الكبير في الأشهر الأخيرة.

أولمو لفت الانتباه الصيف الماضي رفقة منتخب إسبانيا للشباب في أمم أوروبا التي تُوج الفريق بلقبها، وواصل تألقه مع فريقه الكرواتي.

وذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس يتابع اللاعب عن كثب، وقرر دخول سباق التعاقد معه ومنافسة الأندية الكبرى المهتمة.

وأوضح التقرير، وعدد من الصحف الإسبانية، أن أولمو محط اهتمام برشلونة بالتحديد، وبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

ويملك الإسباني عقداً مع دينامو زغرب حتى 2021، وهناك بند يتيح له التمديد لعام إضافي، بحسب الصحيفة الإيطالية.

ولعب أولمو للمرة الأولى هذا الأسبوع رفقة المنتخب الإسباني الأول في لقاءات تصفيات أمم أوروبا 2020 بعد توجيه الدعوة له.

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وشارك أولمو في 17 مباراة بكل المسابقات مع الفريق الكرواتي هذا الموسم، مسجلاً ستة أهداف وصانعاً مثلها.