برشلونة يوجه بوصلته نحو مدافع فيورنتينا في يناير

برشلونة يسعى لاستغلال حاجة الفيولا للمال

أفادت بعض الصحف الإيطالية أن إدارة برشلونة تخطط للتعاقد مع مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها مع أول ساعات العام الجديد.

وذكرت شبكة " "La Nazioneأن النادي الإيطالي سيكون منفتحًا أكثر من أي وقت مضى على فكرة بيع مدافعه الصربي في يناير القادم، وذلك لحاجة الفيولا الماسة للمال في النصف الثاني من الموسم.

وأشار المصدر إلى أن برشلونة سيتقدم سباق الطامعين في الحصول على توقيع صاحب الـ22 عامًا، ليس فقط لحاجة فالفيردي لقلب دفاع بمواصفات معينة، لحل معضلة تذبذب مستوى وأداء المدافعين، بل أيضًا لتعويض صامويل أوميتيتي في حال أصر على الرحيل الشهر بعد القادم.

والمعروف أن اسم مدافع بارتيزان السابق ارتبط بأكثر من نادٍ كبير في الأشهر القليلة الماضية، أبرزهم مانشستر يونايتد، إلا أن تمسك فيورنتينا ببقاء مدافعه، أجبر في النهاية عملاق البريميرليج على دفع حوالي 85 مليون لشراء عقد هاري ماجواير من ليستر سيتي.

وأوضح التقرير الإيطالي، أن برشلونة يتطلع لتعزيز دفاعه في النصف الثاني من الموسم الجاري، ليبقى في خضم المنافسة على كل البطولات حتى نهاية الموسم.

في الوقت ذاته، لفت المصدر إلى أن سعر الدولي الصربي لن يكون في متناول الفرق المتوسطة، وذلك رغم أنه لم يكلف الخزينة سوى 5 مليون يورو لشراء عقده من ناديه السابق عام 2017.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

مع ذلك، يثق النادي الإيطالي أن عملاق الليجا سيوافق على كافة الشروط المادية اللازمة، لنقل اللاعب إلى "كامب نو" في الشتاء، قبل أن تتضاعف قيمته في فصل الصيف، في ظل التطور الهائل في مستواه في الآونة الأخيرة.