برشلونة يواصل الإجراءات الصارمة ضد كورونا

التزام ممتاز من النادي الكتالوني..

يواصل برشلونة الالتزام بكل ما أوتي من قوة بالبروتوكول الصحي المتبع لاستئناف الدوري الإسباني من جديد، وهذه المرة بإجراء اختبارات كورونا مرة ثانية للاعبين يوم الجمعة.

وكانت الأندية الإسبانية قد عادت للتدريبات الأسبوع الماضي بعد التأكد من سلامة اللاعبين بإجراءات فحوصات كورونا لهم وفقًا للإجراءات المفروضة من الحكومة الإسبانية.

البرسا كان من أوائل الأندية التي عادت للتدريبات وطبقت المرحلة الأولى بأن يتدرب اللاعبون بصورة فردية، وقد خضع اللاعبون جميعًا لفحوصات وأتت نتائجها سلبية.

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لكن للتأكد من سلامة اللاعبين ومواصلة اعتماد بروتوكول الاتحاد الإسباني، سيخضع نجوم النادي الكتالوني مرة أخرى للفحص مرة ثانية يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تعود الليجا مرة أخرى في شهر يونيو المقبل دون تحديد موعد رسمي لذلك، فالأمر حاليًا يتوقف على نجاح مرحلة عودة الأندية للتدريبات بالمراحل الثلاث المتفق عليها.

ويفترض أن تبدأ الأندية الأسبوع المقبل التدرب بصورة جماعية صغيرة، على أن يخضعوا جميعًا مرة أخرى إلى فحوصات كورونا بعدها قبل العودة للتدريب الجماعي الطبيعي.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وقد قفز للمركز الأول بعد هزيمة الملكي في آخر مباريات الليجا قبل التوقف على يد ريال بيتيس بهدفين لهدف.