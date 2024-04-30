برشلونة يهرب من الدوري الأوروبي .. "قاهر بيلينجهام" يحول بين النادي الكتالوني والفشل!

نجم البارسا يسدد ثمن تذكرة دوري الأبطال

نصَّب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، نفسه ملكًا على عرش برشلونة هذا الموسم، بعدما أنقذ الفريق من سيناريو كارثي.

وسجل المهاجم البولندي، 3 أهداف "هاتريك" ليقود برشلونة إلى الانتصار بنتيجة (4-2) على فالنسيا، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا"، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ليفاندوفسكي سجل 16 هدفًا، كان لها دور مهم في تواجد الفريق حاليًا بمقعد الوصافة في الدوري الإسباني.

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وأشارت "أوبتا"، إلى أن ليفاندوفسكي هو أكثر لاعب تساهم أهدافه في حصد نقاط لفريقه، حيث تسبب بشكل مباشر في حصول فريقه على 17 نقطة، متفوقًا على الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل 17 هدفًا لكنه تسبب في حصد 14 نقطة، ويتساوى معه بورخا مايورال لاعب خيتافي، لكنه يأتي ثالثًا بعدما سجل 15 هدفًا فقط.

وساهم ليفا في تحويل خسارة برشلونة إلى فوز أمام كل من (سيلتا فيجو "مرتين"، ديبورتيفو ألافيس، فالنسيا (12 نقطة)، فيما سجل أهدافًا حولت تعادل البارسا إلى فوز أمام كل من فياريال وأوساسونا (4 نقاط)، كما سجل هدفًا أمام غرناطة كان سببًا في تحويل خسارة فريقه إلى تعادل (نقطة).

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة على برشلونة الوصيف، وضمن كلا الفريقين التواجد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وإذا تم خصم النقاط التي ساهم ليفاندوفسكي في حصدها بشكل مباشر لبرشلونة (17 نقطة)، سيتواجد الفريق في المركز السادس بـ56 نقطة فقط، ويتحول وقتها إلى المشاركة في الدوري الأوروبي.

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