برشلونة يهدد حلم أياكس في استعادة سواريز

سواريز من جديد في هولندا؟

أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.

برشلونة يمر بفترة سلبية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ ووداعه لدوري الأبطال، وما قد يلي ذلك من ثورة على جميع الأصعدة.

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وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

وأشار التقرير إلى أن عودة سواريز تتماشى مع خطط النادي الهولندي بضم اللاعبين الشباب، وتطعيم الفريق معهم بعناصر خبرة صاحبة جودة عالية مثل الأوروجوياني.

وكانت تقارير قد أكدت على أن نادي العربي القطري ، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني، لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المزيد هنا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن سواريز اقترب من الرحيل عن برشلونة، بسبب تقدمه في العمر، في ظل وجود رغبة من أندية أمريكية في ضمه، أبرزهم نادي إنتر ميامي.

ويمتلك لويس سواريز بندًا في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل يجدد عقده عامًا إضافيًا في حال لعب 60% من مباريات موسم 2021.

وبناء على ذلك فإن سواريز يستبعد الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، وهو الشيء الذي أكده بارتوميو حيث قال: "لا، سواريز لن يذهب إلى أياكس كما يشاع"

سواريز سبق له اللعب في أياكس من 2007 وحتى 2011، وقبلها لعام أيضاً مع جرونيجن بالدوري الهولندي.