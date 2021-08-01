برشلونة "يُهادن" موريبا بطريقة ذكية رغم اشتعال الصراع!

من سينتصر في النهاية؟

خطوة جديدة قام بها برشلونة من شأنها أن تُقلل حجم التوتر بين الإدارة الكتالونية وإلياش موريبا، والذي ارتفع في الأيام الماضية بعد تعثر مفاوضات التجديد مرة أخرى.

وكان برشلونة قد استبعد موريبا من الفريق الأول وحتى المباريات الودية لفريق الرديف من أجل الضغط عليه وإجباره على تجديد عقده وإلا تعرض للتجميد التام في الموسم الجديد.

لكن الآن يبدو أن إدارة برشلونة قررت "المهادنة" إلى حد كبير، حيث مًنح موريبا فرصة اللعب من خلال ضمه إلى قائمة فريق الرديف في معسكر سيقام في منطقة جيرونا بأول خمسة أيام من شهر أغسطس.

ومن غير المضمون أن يلعب موريبا في المباريات الودية بهذا المعسكر، لكنها في الوقت نفسه خطوة مبشرة من برشلونة تستهدف تقليل الضغط الهائل الذي تعرض له اللاعب في الأيام الماضية.

صاحب الـ18 عامًا لم يلعب المباريات الأولى الودية لبرشلونة ب، كما تم استبعاده تمامًا من التدريب مع الفريق الأول منذ العودة في منتصف يوليو الماضي، مع إعلان صريح بأن لا مجال له للعودة لكتيبة رونالد كومان إلا بالتجديد.

وينتهي عقد موريبا مع برشلونة العام المقبل، وتظل الأزمة الكبرى بينه وبين إدارة البلوجرانا في الراتب، فالطرفان متفقان على مدة العقد الجديد (3 سنوات) ولكن الاختلاف على ما سيتقاضاه.

يطلب موريبا عبر وكلائه الحصول على ثلاثة ملايين يورو سنويًا، فيما ترى إدارة جوان لابورتا أنه من المبالغ فيه تحصل لاعب لا يزال شابًا على هذا الراتب.

الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية أكدت اهتمام عمالقة البريميرليج بالتوقيع مع موريبا، وهناك يمكن أن تُلبى طلباته المادية المرتفعة بسهولة شديدة.