برشلونة ينضم لسباق داني أولمو ويقدم عرضًا لدينامو زغرب

نادي برشلونة يتقدم بعرض رسمي من أجل ضم اللاعب الإسباني داني أولمو من صفوف فريق دينامو زغرب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة يسعى بكل ما لديه من جهد للحصول على خدمات اللاعب الإسباني داني أولمو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة وأكدت على خبرها صحيفة "آس" قبل قليل.

وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد تقدم بعرض بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب من صفوف دينامو زغرب في أقرب وقت ممكن.

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وسيحاول نادي برشلونة ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من تقديمه للعرض الآن، إلا أنه يريد أن يبرم اتفاق مبدأي في الوقت الحالي.

ويقبل النادي الكرواتي التفريط في خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، لكنه يرفض تركه يرحل بمقابل مالي أقل من 30 أو 35 مليون يورو.

وكان داني أولمو قد أمضى عدة سنوات في صفوف فرق الشباب مع برشلونة قادمًا من إسبانيول قبل أن ينضم لصفوف فريق دينامو زغرب بشكل مجاني في 2014.

جدير بالذكر أن أولمو يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب ومركزي الجناح اليمين واليسار، كما شارك في 22 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة.