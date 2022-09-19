برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بوعده الخاص بالاعتزال!

النادي الكتالوني يريد أن يدفع اللاعب لإنهاء عقده والاعتزال!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يريد من اللاعب جيرارد بيكيه أن يفي بوعده وكلماته السابقة الخاصة بالاعتزال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن إدارة الفريق تعاني على المستوى المادي وأحد أهم الأسباب هو راتب جيرارد بيكيه.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه بالرغم من أن دوره في الفريق تراجع بشكل واضح في الموسم الجديد إلا أنه لم يتخذ أي خطوة تجاه تخليص برشلونة من عبء الراتب الخاص به.

يأتي هذا بالرغم من موافقة اللاعب أكثر من مرة على تخفيض راتبه أو تأجيله، لكن النادي يريد التخلص بشكل كامل من ذلك العبء.

وتراجع ترتيب بيكيه بين نجوم الدفاع في النادي الكتالوني بعد ضد أندرياس كريستنسين وجول كوندي والتحسن الكبير في مستوى إريك جارسيا ورونالد أراوخو.

وكان بيكيه قد خرج بعد لقاء برشلونة الشهير ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بثمانية أهداف للفريق البافاري وأكد أنه مستعد للرحيل لو طُلب ذلك منه.

بيكيه قال وقتها: "لو كان يجب أن أرحل حتى تأتي دماء جديدة للنادي سأفعل ذلك، لو قال لي كومان بالغد أنه يجب أن أرحل سأعتذل كرة القدم فأنا لن ألعب في مكان آخر غير برشلونة".

جدير بالذكر أن عقد بيكيه في برشلونة لا ينتهي حتى حلول صيف 2024 وهو صاحب الراتب الأعلى بين كافة النجوم بحسب ما أكدت تقارير عديدة.