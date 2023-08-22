برشلونة ينتظر إنقاذًا سعوديًا لتخليصه من راتب نجمه المنبوذ!

محاولات برشلونة تتواصل للتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته رياضيًا واقتصاديًا..

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يعد وضع المدافع ماركوس ألونسو هو الأكثر تعقيدًا حاليًا في نادي برشلونة الإسباني، من بين جميع اللاعبين المرشحين للخروج من النادي الكتالوني.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة لم يسجل ماركوس ألونسو بعد في رابطة الدوري الإسباني بسبب راتبه العالي، كونه واحد من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي رغم وصوله بالمجان من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

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وعلى الرغم من حالة الرضا عن مستوى ألونسو من قبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إلا أن الأحداث الأخيرة التي يعيشها النادي أصبحت تقف في وجه استمراره مع النادي الكتالوني، بالنظر إلى رغبة "البلوجرانا" في تحرير المزيد من هامش الرواتب لضم لاعبين جدد.

ومن جانبها، أكدت محطة "cope" الإذاعية الإسبانية، أن الطاقم الفني لبرشلونة يرى أن ألونسو لم يعد له مكان في خط دفاع برشلونة، بالنظر إلى أنه يلعب حاليًا في مركز الظهير الأيسر الذي يسيطر عليه أليخاندرو بالدي، فيما سيكون بديله إينييغو مارتينيز.

وحسب التقرير، فإن ماركوس ألونسو يملك حاليًا عرضين يفاضل بينهما، الأول من أحد أندية دوري روشن السعودي، لكن دون الكشف عن النادي المهتم بخدماته، أما العرض الثاني فيأتي من أحد الأندية الإنجليزية.

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