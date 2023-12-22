برشلونة يمتثل لقرار تشافي.. وديكو في مهمة خاصة بالبرازيل!

هل يعود بالحل المنقذ للبارسا؟

تعود بعثة برشلونة اليوم الجمعة، إلى إسبانيا بعد رحلة خاطفة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاض خلالها الفريق مباراة ودية أمام كلوب أمريكا المكسيكي وخسرها بنتيجة (2-3)، لكن لم تعد البعثة بالكامل حيث تخلف عنها المدير الرياضي ديكو.

وسافر المدير الرياضي من الولايات المتحدة إلى موطنه الأصلي البرازيل، لقضاء عيد الميلاد مع عائلته بمجرد انتهاء المباراة، لكنه أيضا سيكون في مهمة عمل خاصة بالنادي الكتالوني في أرض السيليساو.

ولن يعود لاعبو برشلونة للتدريبات، حيث منحهم تشافي هيرنانديز المدير الفني، إجازة لمدة 5 أيام، حتى يتمكن اللاعبون من قضاء فترة إجازة عيد الميلاد مع عائلاتهم وقد حدد لهم يوم 28 من أجل العودة إلى مركز التدريب.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديكو من الممكن أن يعود إلى برشلونة مع فيتور روكي، أحدث صفقات النادي الكتالوني، الذي سيبدأ مسيرته مع البارسا يوم 28 يناير، وهو نفس اليوم الذي حدد فيه تشافي موعد عودته إلى العمل.

وحسم برشلونة صفقة روكي لصالحه بعدما دفعوا مبلغ أولي قدره 30 مليون يورو مع استكمال الاتفاق غير الرسمي عند وصول اللاعب إلى النادي في يناير المقبل، وطلب برشلونة من روكي استكمال مشواره في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.

وبعد إصابة جافي، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا، استغل برشلونة ثغرة في لوائح الدوري الإسباني الذي يُسمح للفرق بشطب رواتب اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات طويلة فجأة، وأصبح لدى برشلونة 6 ملايين يورو وهو ما يكفي للاستعانة بلاعبه الشاب هذا الشتاء.