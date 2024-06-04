" إما قبول عرضنا أو.." .. برشلونة يلقي الكرة في ملعب أراوخو

حالة من القلق داخل أروقة النادي الكتالوني

تسيطر حالة من القلق داخل أروقة برشلونة، فيما يتعلق بموقف المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو.

ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026، لذلك يسعى النادي لتجديد عقده في أسرع وقت لتأمين استمراره، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن المدافع الأوروجواياني مطلوب في عدة أندية أخرى على رأسها بايرن ميونخ.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك اعتقادًا لدى برشلونة يعتقد أن وكلاء رونالد أراوخو يؤخرون التفاوض على تجديد عقد اللاعب، ليس من أجل الوصول إلى أفضل صيغة اتفاق لكن لأنهم بالفعل يمتلكون عروضًا من أندية أخرى.

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وأشارت إلى أنه مع تولي الألماني هانز فليك، مهمة قيادة برشلونة، عاد اسم أراوخو للظهور بقوة، لكن هذه المرة بسبب اهتمام المدرب الجديد بالحفاظ على خدمات قلب الدفاع الأوروجواياني.

وأكدت "آس" أن أراوخو، المتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في كوبا أمريكا، أبلغ وكلاءه برغبته في التجديد لبرشلونة، لكن حتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الصدد، وهذا الوضع بدأ يثير القلق داخل البارسا الذي لا يريد تحويل هذه القضية إلى مسلسل صيفي.

وختمت، بأن برشلونة أبلغ لوكلاء أراوخو أنه في حالة عدم موافقتهم على شروط العقد الجديد، فإن إمكانية رحيله ستكون متاحة إذا وصله عرض بحد أدنى قيمته 80 مليون يورو، والكرة الآن في ملعب المدافع الأوروجواياني.