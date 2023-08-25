برشلونة يلجأ إلى "حل أمريكي" لإنقاذ الفريق قبل نهاية الميركاتو

الفريق الكتالوني يواصل بحثه عن حل أزمته الاقتصادية.

يُعاني برشلونة من أزمة اقتصادية حادة خلال الآونة الأخيرة، تجعله مقيدًا بالتعاقدات الجديدة التي يقوم بإبرامها بالإضافة إلى صعوبة تسجيل صفقاته المُعلقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن شركة التمويل الألمانية "Libero Football Finance" يتوجب عليها دفع 20 مليون هذا الأسبوع إلى برشلونة بالإضافة إلى 20 مليون آخرين قبل 29 أغسطس، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة حتى الآن من جانب صندوق الاستثمار الألماني.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن بدائل وسيكون أحد تلك البدائل مستثمر أمريكي، ليكون الفريق الكتالوني قادرًا على تسجيل الصفقات المعلقة بالإضافة إلى التعاقد مع جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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برشلونة لم يتمكن بعد من تسجيل إينياكي بينيا وماركوس ألونسو وإينييجو مارتينيز، بعد انتقال سيرجيو ديست إلى بي إس في آيندهوفن، والذي سيحصل منه على 10.7، ليكون قادرًا على إعادة استثمار 50٪ فقط من تلك الـ 5.35 مليون.

كما ينتظر برشلونة أيضًا الانتهاء من رحيل كليمون لونجليه، قبل نهاية الميركاتو الصيفي، وجمع 20 مليونًا من أصل 60 مليون يورو، المقابلة لبيع 9.8٪ من رؤية برشلونة لصندوق التمويل الألماني لكرة القدم في الأسبوع المقبل.