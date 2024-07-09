برشلونة يلاحق "الحيوانات الأليفة" بإجراءات قانونية لوقف صداع الميركاتو!

5 شائعات تورط برشلونة في فترة الانتقالات

وجدت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، نفسها في حاجة لوقفة واضحة ضد الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة، فيما يتعلق بصفقات النادي الكتالوني خلال الميركاتو.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن برشلونة تضرر كثيرًا من بعض الحسابات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام"، التي تتناقل شائعات وأخبارًا غير صحيحة تمرر إلى بعض الصحفيين، ما يمنحها مصداقية، فيما يتعلق بالانتقالات.

وأشارت إلى أن برشلونة يعاني من مثل هذه الشائعات، لأنها تدفعه للرد على اتصالات من وكلاء لاعبين يستفسرون حول المعلومات المنشورة في الصحافة عن اهتمام النادي بموكليهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن هناك اتجاهًا داخل برشلونة لاتخاذ إجراءات قانونية، بعد أن تمكن من تحديد الحسابات المجهولة التي تختبئ في منصة "إنستجرام" تحت أسماء "حيوانات أليفة"، ولديه ما يثبت أن المعلومات التي تنتقل بأسماء صحفيين معروفين، نُقلت مسبقًا من هذه الحسابات المجهولة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: "من بين اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بهذه الشائعات جيريمي فريمبونج والادعاء بأن المدرب هانز فليك يفضله على جواو كانسيلو، بالإضافة إلى عرض مزعوم من برشلونة بقيمة 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات من أجل ضمه من باير ليفركوزن".

وأردفت: "انتشرت أيضًا شائعات بوجود عرض من نيوكاسل بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات لضم فيران توريس، بينما زعمت حسابات أن باير ليفركوزن عرض 10 ملايين يورو لضم أنسو فاتي هذا الصيف".

وختمت الصحيفة الإسبانية: "من ضمن الشائعات أيضًا المنتشرة، وجود عرض مزدوج من برشلونة لأتلتيك بلباو لضم نيكو ويليامز على دفعتين بقيمة 20+20 مليون يورو، ثم ارتفع العرض إلى 25+25 مليون يورو بعد رفض العرض الأول، كذلك وجود عرض من مانشستر يونايتد بقيمة 30 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز".