برشلونة يكشف موقفه من تجديد عقود صفقاته الجديدة!

برشلونة يضع خطة لعقود الأسماء الجديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى إدارة فريق برشلونة بالالتزام بالاتفاق المسبق بين النادي واللاعب ماركوس ألونسو على تمديد تعاقده.

فبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" فإن إدارة الفريق الكتالوني كانت قد اتفقت مع اللاعب على تواجده لمدة 3 مواسم مع البلوجرانا، لكنه وقع على عقد لمدة موسم واحد فقط.

وأضاف التقرير أن النادي يرغب في تمديد عقد ألونسو بعد نهايته في صيف عام 2023 لمدة موسمين إضافيين، خاصةً مع اقتناع المدرب تشافي بقدرات اللاعب، مع تغيير مركزه إلى قلب دفاع.

فيما أوضح تقرير الصحيفة أن المدرب تشافي أيضًا قرر الإبقاء على هيكتور بيليرين في قائمة الفريق لنهاية الموسم، ونهاية عقده الذي يمتد لصيف عام 2023.

إذ أشارت بعض التقارير في الفترة الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب بشهر يناير، لكن "ماركا" تنفي ذلك وتؤكد أن بيليرين مستمر لحين نهاية الموسم.