برشلونة يكشف عن خطته للحفاظ على جوهرته الهولندية

رغم الأزمة المالية التي تجتاج النادي.. برشلونة لا يسهو على نجوم الفريق

كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لتجديد عقد نجم خط الوسط فرينكي دي يونج، للحفاظ عليه من إغراءات كبار أندية أوروبا.

ويرتبط دي يونج بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتي يونيو 2026 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

ما هي خطة برشلونة للحفاظ على دي يونج؟

ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن من بين أولويات إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تجديد عقد الهولندي دي يونج مع تحسين راتبه السنوي بعد المستوي المميز الذى قدمه مع الفريق الكتالوني الموسم الماضي 2020-2021.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يسعي لربط دي يونج بعقد طويل الأمد، مع زيادة في الراتب السنوي، لبقائه أطول فترة ممكنة داخل أسوار "كامب نو".

ما الذي يوقف برشلونة من ربط اللاعب بعقد طويل الأمد؟

أوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تضع أهمية التجديد لفرينكي دي يونج، بنفس درجة التركيز على حسم مستقبل ميسي، للحفاظ على الركائز الأساسية لصفوف الفريق الكتالوني.

ولكن فى الوقت نفسه، لن يتخذ نادي برشلونة هذه الخطوة بتجديد عقد دي يونج إلا بعد التخلص من اللاعبين المعروضين للبيع وأصحاب الرواتب الضخمة.

ما هو الجديد بخصوص أزمة برشلونة الإقتصادية؟

تمر إدارة برشلونة حاليًا بمأزق كبير، عندما تخطت الرواتب الداخلية الحاجز المنصوص عليه من رابطة الدوري الإسباني الممتاز لذلك يستلزم تقليص النفقات والوصول إلى الحد المسموح به لرواتب اللاعبين الموضوع من قِبل رابطة الدوري الإسباني.

ويأمل برشلونة في تقليص رواتب الرباعي أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش بنسبة 40% حتى يستطيع تسجيل العقود الجديدة.

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