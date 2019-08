برشلونة يكشف إصابة لويس سواريز

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز، مهاجم الفريق، أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

سواريز خرج بعد أقل من نصف ساعة في المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ لويزيتو يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على فترة الغياب.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii