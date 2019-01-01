الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

برشلونة يكشف إصابة لويس سواريز

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Getty Images
ما هي الإصابة التي تعرض لها سواريز ضد بلباو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

كشف نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز، مهاجم الفريق، أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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سواريز خرج بعد أقل من نصف ساعة في المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ لويزيتو يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على فترة الغياب.

ومن الصعب أن يتواجد الأورجوائي أمام ريال بيتيس في الجولة المقبلة إلا أنّ ليونيل ميسي قد يشارك في المباراة.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 32 عامًا قد خضع لعملية جراحية في مايو الماضي والتي أبعدته عن الملاعب لنهاية الموسم وعاد وشارك في بطولة كوبا أمريكا.

برشلونة خسر في افتتاح الدوري الإسباني بهدف نظيف من أتلتيك بلباو وهي المرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

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