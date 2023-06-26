برشلونة يكسب هذه المرة .. إلكاي جوندوان يختار كتالونيا على إغراء السعودية

الدوري السعودي هزم أمام الفريق الإسباني تلك المرة

يُمكن وصف الموسم الحالي من سوق الانتقالات الصيفي بأنه موسم الصراع بين برشلونة والدوري السعودي، حيث تنافس الطرفان على عدة صفقات أبرزها مارسيلو بروزوفيتش وإلكاي جوندوان وروبيرتو فيرمينو وروبن نيفيش.

الفريق الكتالوني خسر صراع نيفيش رسميًا أمام الهلال ويبدو قريبًا جدًا من الهزيمة في "حرب" نجم وسط إنتر مع النصر وقد فقد عمليًا حظوظه في الفوز بمهاجم ليفربول الذي أتم اتفاقه مع الأهلي.

تلك الخسائر المتتالية للبارسا أمام أندية دوري روشن توقفت رسميًا اليوم بإعلان الفريق تعاقده مع جوندوان في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي وعدم التوصل لاتفاق حول تجديده.

نجم الوسط الألماني ارتبط بعدة أندية سعودية أبرزها النصر لكن البارسا كان صاحب اليد العليا ونجح في إقناعه بالخيار الرياضي وتفضيله على المالي، وقد وقع جوندوان عقدًا يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لعام ثالث.

البارسا أوضح في بيانه الرسمي الذي نشره اليوم أن عقد صاحب الـ32 عامًا يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو.