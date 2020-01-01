برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز

نادي برشلونة يفقد فرصته في التوقيع مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن طريق الشرط الجزائي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.

ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.

المزيد من الفرق

بارتوميو: لن أستقيل وغير نادم، لكنني حزين لهبوط إسبانيول

وكانت الصحيفة قد أوضحت قبل أيام أن النادي لا يخطط لأي تحركات في اللحظات الأخيرة من المهلة الموجودة في عقده لتفعيل الشرط الجزائي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد أكد في تصريحات صحفية مع "راديو كتالونيا" أن إتمام الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية سيكون في منتهى الصعوبة.

وأرجع بارتوميو ذلك للصعوبات المادية التي تواجهها الأندية الأوروبية على خلفية التعثرات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع برشلونة فيها ضم اللاعب في الوقت الحالي هي الحصول على إذن من إنتر للتفاوض معه، ثم الوصول لاتفاق مباشر مع النادي الإيطالي حول سعره.