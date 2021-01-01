ليونيل ميسي

برشلونة يقرر عدم الاستئناف على طرد ميسي

كتب | هيثم محمد
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Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty Images
اللاعب فقد أعصابه في الدقائق الأخيرة من نهائي السوبر

أفادت تقارير بأن برشلونة لن يتحرك ضد قرار طرد ليونيل ميسي في نهائي السوبر ضد أتلتيك بيلباو في  ظل عدم إدانة حكم اللقاء لتصرفه.

ميسي تم إخراج البطاقة الحمراء له في الشوط الإضافي الثاني بعد ضربه أسيير فياليبري بالذراع وفريقه خاسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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    صحيفة "سبورت" أكدت أن الاتحاد الإسباني سيقرر خلال يومين مدة عقوبة ميسي، ولكن لن يعتبرها مخاشنة زائدة عن الحد أو اعتداء مبالغ فيه.

    وأضاف التقرير أن تقرير الحكم جيل مانزانو لم يستخدم كلمة "هجوم" في وصف تدخل ميسي، واعتبر التدخل ضمن إطار اللعبة.

    وبحسب القانون رقم 98 التحكيمي، فإن عقوبة ميسي ستكون في حدود مباراتين لثلاثة، ولن تزيد عن ذلك كما تكهنت الجريدة الكتالونية.

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    وذكر "صامويل مارسدن"، صحفي الجريدة، أن برشلونة لن يستئنف على القرار إلا في حالة وحيدة أن تعدى الإيقاف مباراتين.

    وسيبدأ تنفيذ إيقاف ميسي من اللقاء المقبل لبرشلونة مباشرة، والذي سيكون في مباراة الكأس نهاية الأسبوع.

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