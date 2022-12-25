برشلونة يقرر تغيير تعامله مع دي يونج بسبب بوسكيتس!

النادي الكتالوني يتوقف عن محاولات رحيل فرينكي دي يونج.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تغيير كبير في سياسة نادي برشلونة في التعامل مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يفكر في الوقت الحالي في إبعاد اللاعب وبيعه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي لن يتخذ أي خطوات إضافية من أجل التخلص من دي يونج كما كان الحال في الصيف الماضي.

وأكدت كذلك أن تلك الخطوة تأتي في ظل وجود رغبة قوية من سيرجيو بوسكيتس في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مما قد يسبب أزمة في وسط الملعب في ظل عدم وجود البدائل.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حاول بيع اللاعب في الصيف الماضي لصالح مانشستر يونايتد، لكن دي يونج تمسك بالاستمرار حتى اللحظة الأخيرة.