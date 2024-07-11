برشلونة يقدم مفاجأة سارة لكوبارسي ولامين يامال في الموسم الجديد

البارسا يؤمن مستقبل الثنائي الواعد

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، تسجيل الثنائي الشاب لامين يامال وباو كوبارسي في قائمة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأمن برشلونة مستقبل الثنائي الشاب، حيث منح كوبارسي عقدًا جديدًا حتى عام 2027 مع إمكانية التجديد حتى 2029، بينما يرتبط لامين يامال بعقد مع البارسا حتى 2026، وهناك اتفاق لتمديد العقد 4 سنوات أخرى.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الثنائي يامال وكوبارسي ظهر اسميهما على الموقع الرسمي للدوري الإسباني "لاليجا"، بعدما قام برشلونة بتسريع الإجراءات وتمكن من تسجيلهما في قائمة الفريق.

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وبعدما ارتدى كوبارسي الرقم 33، ولامين يامال الرقم 27 خلال الموسم الماضي، سيتعين عليهما اختيار رقم بين 1 و25 خلال شهر أغسطس المقبل، باعتبارهما لاعبين في الفريق الأول، كما هو منصوص عليه في لوائح الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أنه في الساعات القليلة الماضية، قام برشلونة بتسريع الإجراءات وتمكن من تسجيل كوبارسي ويامال باعتبارهما لاعبين من المقدر أن يكونا مهمين للغاية في الفريق.

وشارك لامين يامال (16 عامًا) في 50 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الماضي، بين الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.