برشلونة يقدم سواريز وبوسكيتس من أجل لاوتارو

برشلونة يضحي بنجومه في سبيل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن برشلونة مستعد للتنازل عن لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر.

وكانت كلمات رئيس برشلونة بارتوميو عن الثورة التي يخططون للقيام بها في تشكيل الفريق الأول للفريق الكتالوني قد فتحت الباب أمام الكثير من التنبؤات.

وحول ذلك، ذكرت كالتشيو ميركاتو أن برشلونة على استعداد لتقديم لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس من أجل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز.

المزيد من الفرق

وفي الفترة الحالية هناك تواصل بالفعل بين إدارتي برشلونة وإنتر من أجل لاوتارو، مفاوضات أكدها رئيس برشلونة بعدما تحدثت عنها جميع الصحف تقريبًا على مدار الأشهر الماضية.

واتباعًا لسياسة المقايضة الخاصة ببرشلونة ومع الظروف الاقتصادية التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، يحاول برشلونة إدخال لاعبين في الصفقة لكي يحسمها بأموال أقل.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن رغبة برشلونة في الاستغناء عن لويس سواريز وبوسكيتس بعد تراجع مستواهما قد تكون سببًا في عرضهما على إنتر مقابل المهاجم الأرجنتيني الشاب.

ويبدو أن ذلك ليس ما تعتقده كالتشيو ميركاتو وحدها، بل أنه في الوقت الحالي في إيطاليا لا يستبعدون هذا الاحتمال وفتحوا الباب أمام صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر مقابل لاوتارو مارتينيز.

قبل أن تتوقع نجاح كومان مع برشلونة .. سألت عليه؟

يذكر أن برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا بفضيحة كبرى هزت كيان النادي وزادت من أزماته وعدم استقراره في الفترة الأخيرة.