برشلونة يُقاسي خسائر اقتصادية ضخمة ويعلن عن ميزانية 2022

الأمور لا تتحسن كثيرًا..

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا بعد اجتماع مجلس إدارة النادي مساء الخميس للإعلان عن كافة تفاصيل العام المالي الجديد وكيف ستسير الأمور بالفترة المقبلة.

ولا يخفى على أحد المعاناة الجمة الواضحة في ملعب كامب نو بالسنتين الأخيرتين بعد زيادة الرواتب وانخفاض مصادر الأموال بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووفقًا لإعلان برشلونة، فإن النادي تعرض إلى خسائر في العام المالي المنقضي وصلت إلى 481 مليون يورو، وهو رقم سبق وأن أعلنه الرئيس جوان لابورتا لتبرير عدم تجديد ليونيل ميسي لعقده.

ميزانية البلوجرانا تواصل الانخفاض أيضًا، فبعدما تخطت المليار يورو قبل الكورونا، تراجعت العام الماضي وأصبحت 855 مليون يورو، أما العام الجديد ستصبح 765 مليون يورو فقط.

أرقام برشلونة التعيسة تأتي على النقيض تمامًا مع القطب الآخر للكرة الإسبانية، ريال مدريد، الذي أعلن في وقت سابق من هذا العام تحقيقه 180 مليون يورو كأرباح مع عدم وجود خسائر تذكر.

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ويسعى الرئيس جوان لابورتا لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، وقد أكد في وقت سابق أن الجميع سوف يأخذ جزائه عن قراراته وأشار بوضوح إلى أن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو يجب أن يعاقب.

برشلونة هذا الصيف لم يستطع التعاقد إلا مع 3 لاعبين بصورة مجانية وهو ممفيس ديباي وإريك جارسيا وسيرخيو أجويرو مع الحصول على لوك دي يونج معارًا من إشبيلية.

وخسر البرسا خدمات ليونيل ميسي بعد عدم قدرته على تجديد عقده بسبب الأزمة الاقتصادية، إلى جانب قيام لابورتا بتخفيض رواتب عدد كبير من اللاعبين حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد.